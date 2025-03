Tragedia nel Napoletano, scontro tra moto e tir: muore un 21enne

Incidente stradale mortale nella tarda serata di ieri a Volla dove un motociclista di 21 anni, di origini moldave, ha perso la vita in un violento impatto frontale con un tir. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 108 di via Palazziello. Subito dopo lo schianto, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale del Mare di Ponticelli, ma le gravi lesioni riportate non gli hanno lasciato scampo: è deceduto poco dopo il ricovero. Illeso, invece, il conducente dell’autoarticolato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre del Greco, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati, mentre la salma del giovane è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso.