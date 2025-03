Trasporto illecito di rifiuti speciali: denunciato da carabinieri forestali

I carabinieri forestali di Monteforte Irpino, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato un uomo per trasporto illecito di rifiuti speciali. Durante un controllo stradale, i militari hanno fermato un autocarro condotto da un cittadino di origine rumena, al cui interno erano trasportati rifiuti speciali, pericolosi e non, senza il necessario formulario di identificazione dei rifiuti. Inoltre, dai controlli è emerso che né il veicolo né il trasportatore risultavano iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, requisito obbligatorio per questo tipo di attività. Alla luce delle violazioni accertate, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per trasporto e gestione illecita di rifiuti speciali. L’autocarro e il materiale trasportato sono stati sequestrati.