Tratte Circumvesuviana chiuse nel weekend: la furia dei pendolari

Nuova chiusura nel weekend per le linee ferroviarie Baiano e San Giorgio-Volla, ancora una volta a discapito dei pendolari dell’area nolana, dell’alto baianese e della zona est di Napoli. Dopo la sospensione estiva di tre mesi e le successive interruzioni nei fine settimana, l’Ente Autonomo Volturno ha annunciato un’ulteriore chiusura per l’intero weekend a causa di lavori di ammodernamento. Le proteste non si sono fatte attendere. I comitati pendolari vesuviani denunciano quella che definiscono una “scelta discriminatoria” nei confronti dei territori interni, sottolineando come sulla linea di Sorrento gli stessi lavori vengano effettuati in orario notturno per non interrompere il servizio diurno. “Eav continua a smentire se stessa – dichiarano Enzo Ciniglio del gruppo Facebook No al taglio dei treni della Circumvesuviana e Salvatore Ferraro del gruppo Circumvesuviana-Eav – Solo un anno fa si prometteva una ferrovia più efficiente, ma la realtà è ben diversa. I pendolari della Baiano e della San Giorgio, già penalizzati dal mancato collegamento con Napoli, continuano a subire disagi senza che nessuno intervenga”. L’accusa è rivolta non solo alla gestione Eav, ma anche alla Regione Campania e ai sindaci del territorio, colpevoli – secondo i comitati – di non difendere i diritti dei cittadini. “Paghiamo gli stessi biglietti e la stessa addizionale Irpef regionale, tra le più alte d’Italia, eppure non abbiamo gli stessi diritti degli altri utenti del trasporto pubblico”, lamentano i pendolari.