Dovevano oltre 36mila euro al Comune di Torre Annunziata per mancato pagamento di Imu, Tari-Tares e Tarsu tra il 2007 e il 2020, ma avevano attestato il contrario, dichiarando di essere in regola e di non essere mai stati messi in mora. Per questo motivo, tre consiglieri comunali e un ex assessore sono finiti sotto inchiesta: la Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha notificato loro quattro avvisi di conclusione delle indagini, emessi dalla Procura oplontina, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso. Le accuse riguardano il reato di “falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità o su qualità personali”, contestato agli indagati per aver presentato tra luglio e agosto 2024 una dichiarazione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune. Nell’atto, i quattro affermavano di non avere debiti con l’ente per imposte e tributi e di non essere mai stati raggiunti da solleciti di pagamento. Tuttavia, le verifiche della Guardia di Finanza hanno smentito tali affermazioni, accertando un’evasione tributaria prolungata nel tempo, per un totale di oltre 36mila euro.