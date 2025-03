Un pacco da consegnare, un contrassegno da 1.500 euro e la solita telefonata del finto corriere. Così una 77enne di Meta, nella penisola sorrentina, è caduta vittima di una truffa ben orchestrata. L’uomo, con tono sicuro, le ha fatto credere che il nipote avesse acquistato un prodotto online e che la consegna fosse destinata a lei. Nonostante la donna non disponesse dell’intera somma in contanti, il truffatore l’ha convinta a coprire la differenza con alcuni gioielli, tra cui la fede nuziale e un paio di orecchini. Dopo aver raccolto il denaro e gli oggetti preziosi, il falso corriere si è dileguato con la promessa di restituire tutto una volta ricevuto il saldo rimanente.

Pochi istanti dopo la donna si è resa conto dell’inganno e ha avvisato il nipote, che si è lanciato all’inseguimento del malvivente in sella al suo scooter. Nel frattempo, è partita la segnalazione ai carabinieri della stazione di Piano di Sorrento. La corsa del truffatore si è trasformata in una vera e propria fuga rocambolesca, con il giovane che lo tallonava per chilometri. Disperato, il criminale ha tentato di seminare l’inseguitore lanciandogli contro banconote nel tentativo di farlo desistere. Poi, nel tentativo estremo di scappare, lo ha speronato, facendolo cadere a terra.

Ma il sollievo del truffatore è durato poco. Dopo pochi metri, una pattuglia dei carabinieri e una della polizia locale gli hanno sbarrato la strada, mentre altre due auto delle forze dell’ordine lo hanno chiuso da dietro. Per G.D.P., 28enne di Orta di Atella, non c’era più scampo. Arrestato in flagranza, ora si trova in carcere con l’accusa di truffa aggravata e rapina impropria. I gioielli della nonna e parte del denaro – circa 200 euro – sono stati recuperati.