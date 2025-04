Aggredito ed accoltellato a 14 anni da alcuni suoi coetanei: è successo a Quarto, nell’area a nord di Napoli. Poco fa i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli”, per un adolescente ferito, accompagnato dal padre. Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, il quattordicenne sarebbe stato aggredito mentre passeggiava a Quarto, in corso Italia, all’altezza di un distributore, da alcuni suoi coetanei, forse due, che poi lo hanno accoltellato alla gamba destra. Sono in corso indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica e il motivo dell’aggressione. Il 14enne è ricoverato in osservazione.