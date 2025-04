“Per la terza volta consecutiva il Question Time su Agrimonda è stato rinviato. Un fatto gravissimo, che dimostra come l’argomento sia diventato scomodo per chi governa. È evidente che qualcosa si vuole nascondere” – denuncia la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà, che aveva presentato un’interrogazione urgente sullo stato della bonifica del sito ex Agrimonda, tra Marigliano e Mariglianella, ex deposito di fitofarmaci incendiato quasi trent’anni fa. “Ancora una volta – prosegue Muscarà – l’assessore Bonavitacola è assente questa volta per motivi personali dopo le altre due volte per motivi istituzionali, ma allora perché non delega? Evidentemente non vuole rispondere. Non una risposta, non una giustificazione. Eppure parliamo di salute pubblica, di un territorio inquinato, e di fondi pubblici già stanziati e inspiegabilmente ignorati. È un silenzio che grida vendetta.” La consigliera ricorda che i 2 milioni e mezzo di euro destinati dal Governo nel 2022 alla Regione Campania per la bonifica sono stati di fatto respinti: “Soldi rifiutati. Perché? Perché i Comuni coinvolti si tirano indietro invece di tutelare i cittadini? Perché tutto tace anche dopo l’accordo firmato il 30 novembre 2023, che dava al Comune di Mariglianella sei mesi per presentare il progetto?” “Oggi, a due mesi dalla scadenza del termine e a trent’anni dall’incendio che ha avvelenato il suolo, la situazione è ancora bloccata. E ogni tentativo di confronto istituzionale viene cancellato. È giusto chiedersi: cosa c’è sotto? Cosa si vuole prevedere su quell’area, evitando la bonifica? Non mi arrendo – conclude Muscarà -. Tornerò in Aula, e continuerò a pretendere risposte. I cittadini hanno diritto alla verità, alla salute, al rispetto. Questo silenzio è indegno di un’istituzione democratica”.