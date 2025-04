Momenti di tensione all’alba di oggi ad Atena Lucana, nel Salernitano, dove si è verificato un violento conflitto a fuoco tra i carabinieri e una banda di ladri in fuga. L’episodio è avvenuto nei pressi dello svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo, rimasto chiuso per diverse ore per consentire i rilievi balistici. Secondo le prime ricostruzioni, i militari della compagnia di Sala Consilina avevano predisposto un posto di blocco per intercettare un veicolo sospetto, un furgone risultato poi rubato, con a bordo alcuni membri di una presunta banda georgiana specializzata in furti in appartamento. Alla vista dei carabinieri, i malviventi hanno tentato la fuga, cercando anche di investire uno dei militari. È stato in quel momento che è iniziato lo scontro a fuoco.

Uno dei ladri, colpito alla testa durante la sparatoria, è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Polla. Secondo quanto trapelato, il proiettile lo avrebbe raggiunto al capo, con ferita d’ingresso e uscita. Altri due componenti della banda sono stati bloccati immediatamente al termine dello scontro, mentre i rimanenti due sono stati individuati e fermati nelle ore successive grazie a un’imponente caccia all’uomo condotta dai carabinieri nella zona. Il totale dei fermati sale a cinque, tutti uomini di origine georgiana, già noti alle forze dell’ordine e sospettati di aver messo a segno numerosi colpi nel territorio tra Campania e Basilicata. Le indagini, coordinate dalla Procura competente, sono tuttora in corso per individuare eventuali complici e accertare la piena responsabilità del gruppo nei recenti furti avvenuti nell’area. Solo dopo le 13 sono state riaperte le rampe di ingresso e uscita dello svincolo autostradale di Atena Lucana, rimaste chiuse per l’intera mattinata per permettere ai tecnici e agli investigatori di eseguire i rilievi necessari.