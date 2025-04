Due escursionisti dispersi sul monte Partenio sono stati salvati nella serata di ieri, dopo ore di apprensione e ricerche. I protagonisti della disavventura sono due uomini di 64 e 69 anni, partiti in mattinata dal versante beneventano, precisamente da Pannarano, con l’obiettivo di raggiungere il versante irpino del massiccio. Durante il percorso, probabilmente a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni meteo, i due hanno smarrito il sentiero nella zona montana denominata “Porca delle Pere”, nel territorio del comune di Avella. Accortisi di essersi persi e in evidente difficoltà, sono riusciti a lanciare l’allarme e a contattare i soccorsi. Immediata l’attivazione della macchina dei salvataggi: sul posto è intervenuta una squadra specializzata del Nucleo Alpino-Speleologico dei Vigili del Fuoco, che ha avviato le operazioni di ricerca, rese complesse dalla vegetazione e dalla nebbia. Dopo alcune ore di perlustrazione in un’area impervia, i due uomini sono stati localizzati, raggiunti e accompagnati in sicurezza a valle. Nonostante lo spavento e il freddo, sono stati trovati in buone condizioni generali. Per precauzione, sono stati affidati al personale del 118 per i controlli medici del caso.