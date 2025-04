Avella riscopre il suo cuore verde: riapre la Pineta del Fusaro

Un polmone verde torna a battere nel cuore di Avella. Domenica 6 aprile 2025, alle 12, la comunità potrà finalmente riabbracciare la Pineta del Fusaro-Baden Powell, un’area naturale completamente rinnovata e pronta a diventare punto di riferimento per famiglie, sportivi e amanti della natura. Dopo un lungo lavoro di riqualificazione, il sito è stato restituito ai cittadini con percorsi naturalistici, zone relax e spazi per attività all’aria aperta. Un luogo pensato per il benessere di tutti, da vivere nel rispetto dell’ambiente. “Restituire alla comunità un’area verde di questa importanza è un traguardo fondamentale per la nostra amministrazione”, ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Biancardi. “Vogliamo che diventi un punto di aggregazione e un simbolo della nostra attenzione per il territorio”. La giornata inaugurale sarà arricchita da un evento speciale: la Compagnia Citrea metterà in scena un musical ispirato alla storia di Oceania, tra musica dal vivo e momenti di interazione con il pubblico, per unire spettacolo e sensibilizzazione ambientale.