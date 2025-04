Avellino torna in serie B dopo 7 anni: festa grande in tutta l’Irpinia

E’ festa grande ad Avellino per il ritorno degli irpini in serie B dopo sette anni. I biancoverdi hanno conquistato la promozione con una giornata d’anticipo battendo allo stadio Viviani di Potenza il Sorrento 2-1. Per gli irpini le reti nel primo tempo di Russo su punizione al 7′ e Lescano al 37′. Di Rossetti, al 10′ della ripresa, il gol del Sorrento che ha accorciato le distanze. Sulle tribune dello stadio potentino un migliaio di tifosi giunti da Avellino Al termine della partita è esplosa la festa in città con migliaia di tifosi in strada che attenderanno il rientro della squadra da Potenza previsto in tarda serata. Oltre duemila persone hanno seguito la partita dal maxischermo installato dal Comune di Avellino allo stadio “Partenio-Lombardi”. Caroselli d’auto e fuochi d’artificio hanno salutato la promozione. Per i lupi il successo arriva dopo un campionato partito in salita. La svolta, dopo un inizio disastroso, è avvenuta quando il patron D’Agostino, dopo l’esonero dell’allenatore Michele Pazienza e dell’intero staff tecnico nel settembre dello scorso anno, ha affidato la squadra al tecnico Raffaele Biancolino che ha battuto la resistenza dell’Audace Cerignola, stabilendo il record di dieci vittorie consecutive.