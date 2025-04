Baianese e Vallo di Lauro: denunce, sequestri e fogli di via

Pasqua di prevenzione e sicurezza nei territori del Mandamento Baianese e del Vallo di Lauro, dove i carabinieri della compagnia di Baiano hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale, nel quadro di una più ampia strategia di contrasto alla criminalità e all’illegalità diffusa. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino e in linea con le direttive del prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha messo in campo pattuglie e verifiche mirate in occasione delle festività pasquali, periodo notoriamente sensibile per la sicurezza pubblica.

Tra i risultati più significativi, i carabinieri della stazione di Lauro hanno avviato la procedura per il foglio di via obbligatorio nei confronti di un 57enne napoletano, noto alle forze dell’ordine, sorpreso a vagare nel centro cittadino senza alcuna giustificazione plausibile per la sua presenza sul posto.

Simile il caso trattato dai carabinieri della stazione di Quindici, che hanno proposto analogo provvedimento nei confronti di un 51enne, anch’egli proveniente da Napoli e con precedenti di polizia. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, in quanto accompagnato da un giovane 22enne trovato in possesso di 3 grammi di hashish e 0,52 grammi di cocaina.

I controlli si sono estesi anche alla sicurezza stradale: l’Aliquota Radiomobile della compagnia di Baiano ha denunciato un 29enne del Mandamento per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti dopo un incidente a Mugnano del Cardinale, e un 37enne della provincia di Avellino, protagonista di un sinistro a Monteforte Irpino, risultato positivo all’alcol test.

Nel corso di un’ulteriore operazione, sempre i militari della Radiomobile hanno fermato un 26enne di origine georgiana, trovandolo in possesso di una mazza da baseball occultata in auto e modiche quantità di droga per uso personale. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino e segnalato alla competente autorità amministrativa.