In Campania il 2024 si chiude con un risultato importante sul fronte dell’economia circolare. Secondo quanto comunicato da Ecopneus – società senza scopo di lucro leader nella gestione dei PFU (Pneumatici Fuori Uso) in Italia – sono state raccolte e avviate al riciclo 13.856 tonnellate di PFU in tutta la regione. Un quantitativo che equivale a circa 1.528.000 pneumatici da autovettura, che, messi in fila, coprirebbero quasi tre volte l’intera costa campana. Il traguardo è stato raggiunto grazie a una gestione capillare e puntuale, con 3.739 richieste di prelievo soddisfatte presso gommisti, stazioni di servizio e autofficine. Un lavoro sinergico tra pubblico e privato, che ha permesso di mantenere alti standard di efficienza anche in zone logisticamente complesse. A livello nazionale, Ecopneus ha superato il target previsto dalla normativa con la raccolta di 168.034 tonnellate, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi straordinari fissati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

“I risultati raggiunti nel 2024 confermano l’efficacia del nostro sistema – ha dichiarato Giuseppina Carnimeo, direttore generale di Ecopneus –. Continueremo a rafforzare la nostra presenza in Campania e a investire in ricerca e innovazione per ampliare le possibilità di impiego della gomma riciclata.”

Un sistema fondato su tracciabilità, sostenibilità e innovazione, supportato dal gestionale digitale I-Smart, che consente il monitoraggio di ogni singola movimentazione di PFU. Oltre al valore ambientale – si stima che ogni anno il riciclo dei PFU eviti l’emissione di 300.000 tonnellate di CO₂ equivalente – l’impatto economico non è da meno: 80 milioni di euro risparmiati in importazioni di materia prima vergine, oltre 1 milione di m³ di acqua risparmiati e 270.000 tonnellate di risorse fossili non utilizzate. I PFU riciclati vengono impiegati in pavimentazioni sportive, arredi urbani, materiali per edilizia e asfalti modificati, più silenziosi e resistenti. Parte del materiale trova inoltre una seconda vita nel recupero energetico nei cementifici, dove anche l’acciaio contenuto nei pneumatici viene valorizzato.