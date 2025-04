I gruppi consiliari Camposano in Azione e Noi Moderati sollevano perplessità in merito al piano di sicurezza urbana annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Francesco Barbato attraverso canali ufficiali e social. Secondo quanto affermato in una nota dai due gruppi di opposizione, non vi sarebbe alcuna documentazione ufficiale a supporto degli interventi eseguiti sulla viabilità cittadina, come l’installazione di dossi, spartitraffico, stalli di sosta e nuove strisce pedonali. Gli esponenti politici chiedono trasparenza e regolarità amministrativa, sottolineando che, secondo la normativa vigente, simili opere dovrebbero essere accompagnate da relazioni tecniche, istruttorie e provvedimenti formali (come ordinanze o determine). “In assenza di atti scritti – affermano nella nota – qualsiasi intervento resta fuori da un corretto perimetro giuridico e amministrativo, impedendo anche eventuali verifiche o impugnazioni da parte dei cittadini.” I gruppi Camposano in Azione e Noi Moderati parlano di una gestione diretta degli interventi da parte del sindaco, che – secondo quanto riportato – agirebbe di concerto con dipendenti comunali e ditte esterne, senza i necessari passaggi istituzionali. A preoccupare l’opposizione è soprattutto il mancato coinvolgimento degli uffici tecnici e l’assenza di riscontri formali, che a loro avviso priverebbe l’attività amministrativa della necessaria trasparenza. I due gruppi lamentano inoltre l’assenza di risposte da parte degli enti sovracomunali, nonostante – spiegano – siano stati informati sulle questioni sollevate. “Chiediamo che siano rispettate le regole e garantito il controllo democratico sull’operato dell’amministrazione locale” concludono.