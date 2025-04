Un complesso salvataggio si è concluso positivamente ieri mattina in località via Panoramica, nel comune di Vairano Patenora, nel Casertano, dove un cane era rimasto bloccato su una parete rocciosa da circa quattro giorni. L’animale, probabilmente spaventato da un altro animale selvatico, si era rifugiato in un anfratto difficile da raggiungere, in un’area particolarmente impervia. L’allarme era scattato nei giorni precedenti, ma il salvataggio si è rivelato fin da subito complicato. Il primo tentativo è stato effettuato dalla squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Teano, intervenuta con l’elicottero Drago VF 59 del Nucleo di Pontecagnano. Tuttavia, la fitta vegetazione ha impedito all’elicottero di operare in condizioni di sicurezza.

A quel punto, è stato richiesto il supporto della squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta. I soccorritori specializzati, insieme alla squadra a terra di Teano, hanno dato vita a un intervento durato oltre sette ore, operando in un ambiente ostile e con forti limitazioni di visibilità e mobilità. Grazie a tecniche speleo-alpinistiche, il cane è stato finalmente raggiunto, imbrigliato in sicurezza e calato con delicatezza fino alla base della parete. Ad attenderlo, visibilmente commosso, il proprietario, che ha potuto riabbracciarlo dopo giorni di apprensione. Il salvataggio si è concluso senza feriti e con l’animale in buone condizioni.