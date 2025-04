CASAMARCIANO (nl) – Sono stati sorpresi in flagranza mentre abbandonavano un’enorme quantità di pneumatici fuori uso: tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri forestali di Roccarainola, che hanno sequestrato oltre 100 metri cubi di rifiuti e l’autocarro utilizzato per il trasporto. Il blitz è scattato nel territorio del comune di Casamarciano, nei pressi di un sottopasso lungo una strada a scorrimento veloce, durante uno dei servizi di vigilanza e pattugliamento programmati per il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti. I militari, già impegnati in attività di controllo ambientale nella zona, hanno notato una distesa anomala di pneumatici abbandonati sul terreno, in un’area che nei giorni precedenti risultava pulita.

Immediatamente è scattata l’indagine: gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nei pressi dell’area, che hanno documentato ben due distinti sversamenti illegali di pneumatici. La svolta è arrivata quando i carabinieri forestali, tornati sul posto per un’attività di monitoraggio, hanno riconosciuto l’autocarro immortalato nei video e hanno fermato tre persone, colte sul fatto mentre avevano appena concluso l’ennesimo scarico illecito. Si tratta di tre uomini, due dei quali già noti per precedenti reati ambientali, che avevano persino ostruito l’accesso alla strada secondaria utilizzata per lo sversamento con altro materiale di risulta, nel tentativo di coprire le tracce del reato. Ai tre sono stati contestati i reati di gestione illecita e abbandono di rifiuti in concorso. I militari hanno posto sotto sequestro sia il mezzo pesante utilizzato per il trasporto sia l’intero quantitativo di pneumatici, stimato in oltre 100 metri cubi.