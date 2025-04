CICCIANO (Nello Lauro – Il Mattino.it) – La città dorme, ma in via Nola a Cicciano qualcuno si muove nell’ombra. Sono circa le tre di notte della Pasquetta appena trascorsa quando una banda composta da almeno dieci persone entra in azione per svaligiare la filiale Credem di Cicciano. La vetrina viene mandata in frantumi e parte del gruppo si introduce nei locali, mentre due uomini incappucciati restano all’esterno a fare da palo, con altri complici già nelle auto pronti a ripartire a motore acceso. L’obiettivo erano le casse automatiche e, con ogni probabilità, l’accesso al caveau. Ma il tentativo viene bloccato dal sistema di allarme dell’istituto bancario di via Nola. Pochi attimi dopo, a complicare i piani della banda, interviene anche un agente della polizia penitenziaria libero dal servizio, che stava rientrando a casa e ha subito avvisato i carabinieri della compagnia di Nola. La fuga dei ladri è scattata poco prima dell’arrivo dei militari, che si sono precipitati sul posto. Le indagini, anche attraverso l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza, sono in corso per identificare i responsabili e ricostruire ogni dettaglio dell’azione fallita.