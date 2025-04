CICCIANO (Domenico Forino) – Cicciano applaude la sua giovane stella della danza: Maria Francesca Miele, 16 anni, studentessa del liceo “Enrico Medi”, è stata selezionata per partecipare alla prestigiosa “Performer Cup” nazionale che si svolgerà a Roma, presso il centro convegni “Pass Village”, domenica 27 aprile 2025. Non è la sua prima esperienza a livello competitivo: Maria Francesca ha già brillato lo scorso 6 aprile a Vallo della Lucania, dove ha superato con successo le selezioni regionali grazie a un’intensa e coinvolgente esibizione di danza moderna. Un pass che le ha aperto le porte della prossima fase nazionale. Allieva della scuola di danza “Éclat” di Cicciano, guidata dalla maestra Elena Rozza, Maria Francesca porta avanti la sua passione fin da bambina: “Ballo da quando avevo 7 anni, è nato tutto quasi per caso, ma oggi non potrei farne a meno. La danza è la mia più grande passione, cerco di conciliarla al meglio con lo studio”, racconta con entusiasmo. Nonostante la giovane età, ha già una visione chiara del suo percorso artistico: “Mi adatto a tutti gli stili, ma se dovessi scegliere direi che la danza classica è quella che preferisco.” Maria Francesca è nipote dell’avvocato Silverio Serpico, due volte sindaco di Cicciano e una delle figure chiave nella nascita del liceo cittadino. Una storia familiare, dunque, intrecciata al territorio e oggi rappresentata con orgoglio da una nuova generazione. “Voglio ringraziare la mia famiglia e la mia insegnante: mi sostengono sempre, ad ogni manifestazione fanno sentire la loro presenza. È anche grazie a loro se sono arrivata fin qui”, conclude. In un periodo in cui il talento giovanile merita più che mai di essere valorizzato, Maria Francesca rappresenta un’eccellenza ciccianese da incoraggiare e sostenere, anche a distanza, in questa nuova emozionante avventura nazionale.