CICCIANO (nellauro) – Sarà “Il bambino che parlava con la luce” il titolo del carro allegorico che aprirà ufficialmente la tradizionale sfilata del 4 maggio a Cicciano, nell’ambito delle celebrazioni in onore della Madonna degli Angeli. L’opera, ideata da Gennaro Granata e Fabrizio De Luca, è stata realizzata dal comitato Boys 87, composto da 12 membri, con Francesco Cavezza in qualità di presidente e Salvatore Foresta come vicepresidente, in collaborazione con Poli Art Nola. Un lavoro di squadra con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere e appassionare i più giovani del paese, creando un ponte tra tradizione e riflessione sociale.

Il progetto nasce con un intento profondo: sensibilizzare la comunità sul tema dell’autismo, promuovendo una narrazione che metta al centro le modalità alternative con cui una persona può comunicare con il mondo. Ispirato alla storia raccontata dallo scrittore Maurizio Arduino, il carro prende spunto dalla vicenda di un bambino affetto da disturbi dello spettro autistico che, pur nel silenzio delle parole, riuscì a esprimere se stesso attraverso il linguaggio della luce. Regolando l’intensità luminosa, il piccolo trasmetteva emozioni, bisogni e pensieri: un dialogo muto, ma profondamente vivo, capace di parlare a chi sa guardare e ascoltare con il cuore.

In un mondo ancora troppo impreparato a riconoscere e valorizzare le sfumature della diversità, questa storia diventa un simbolo di speranza, empatia e inclusione. A dare voce e volto all’iniziativa sarà lo speaker e cabarettista Antonio Manganiello, scelto come testimonial dell’edizione 2025, che accompagnerà la presentazione del carro con la sua energia. “Il bambino che parlava con la luce” sarà il primo carro in ordine di uscita e attraverserà le vie cittadine portando con sé un messaggio potente e silenzioso: esistono linguaggi che non fanno rumore, ma che sanno illuminare anche il buio più profondo con la forza della comprensione.