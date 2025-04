CICCIANO (Domenico Forino) – Un talento che continua a brillare: Maria Francesca Miele si è aggiudicata la tappa romana della “Performer Cup”, imponendosi tra oltre 50 concorrenti della categoria C (16-18 anni), e guadagnando così l’accesso alle finali nazionali che si terranno a Roma dal 1 al 12 settembre 2025, presso il centro convegni “Pass Village”. Reduce dalla brillante prestazione del 6 aprile a Vallo della Lucania, che le aveva permesso di avanzare alla fase successiva, la 16enne danzatrice ciccianese ha superato se stessa nella tappa di Roma del 27 aprile, emozionando pubblico e giuria con una performance impeccabile di danza moderna. A rendere ancora più prestigioso il suo successo, la presenza in giuria di tre nomi di caratura internazionale come Raffaele Paganini, Giulia Luzi e Daniela Veneziano, che l’hanno definita una “farfalla” per la grazia e la leggerezza dei suoi movimenti. Un riconoscimento che riempie di orgoglio Maria Francesca, la sua insegnante Elena Rozza e tutta la scuola di danza “Éclat” di Cicciano, seconda casa per la giovane artista. Visibilmente emozionata, Maria Francesca ha commentato così il suo traguardo: “Per me la danza è come un linguaggio universale che non conosce barriere e riesce ad arrivare dritta al cuore. Ho scelto di portare sul palco un’esibizione di danza moderna, anche se il mio stile preferito resta quello classico. È stato un modo per mettermi in gioco e sono felicissima che la mia scelta sia stata premiata”. Non sono mancati i ringraziamenti: “Non finirò mai di ringraziare la mia maestra Elena e la mia famiglia, che sono sempre al mio fianco. La scuola di danza ‘Éclat’ è per me una seconda casa, e le mie compagne una seconda famiglia. A tutti coloro che mi sostengono, dico grazie: vi voglio bene”.