CICCIANO – Un sabato mattina all’insegna dell’attenzione al benessere collettivo e dell’impegno civico. È questo il bilancio dell’iniziativa promossa sabato 12 aprile dall’associazione Laboratorio Civico per Cicciano, che ha trasformato la scuola elementare “Giovanni Bovio” in un presidio temporaneo di prevenzione e ascolto sanitario. L’iniziativa, svoltasi presso la scuola elementare “Bovio”, ha permesso di effettuare circa 100 visite specialistiche gratuite in poche ore.

Un risultato che – come spiegano i componenti dell’associazione – testimonia un bisogno sempre più pressante di salute e sanità di prossimità, che le strutture pubbliche faticano sempre più a soddisfare. Le difficoltà economiche e i lunghi tempi di attesa rappresentano un ostacolo concreto all’accesso alle cure, ed è proprio in questo contesto che iniziative come questa si rivelano preziose. “Le tante prenotazioni arrivate in pochissimo tempo – spiegano i referenti di Laboratorio Civico – sono il segnale di una comunità che chiede ascolto e risposte. Il nostro impegno è quello di provare a colmare, almeno in parte, queste lacune”.

Fondamentale il contributo dei professionisti che hanno offerto, a titolo volontario, le loro competenze per la riuscita dell’iniziativa: Valerio Acierno (Test prevenzione visiva), Dario Capolongo (Posturologo), Michele De Riggi (Senologo) Aniello Vitale (Nutrizionista) e Antonio Vitale (Cardiologo). Un ringraziamento speciale è stato rivolto al dirigente scolastico Giacomo Vitale e al personale dell’istituto per la disponibilità e la collaborazione logistica. “Il diritto alla salute – concludono da Laboratorio Civico – deve tornare al centro dell’agenda politica locale e nazionale. Iniziative come queste sono un segnale, ma serve una risposta sistemica. Noi ci siamo e continueremo a esserci per il bene della nostra comunità”.