Cicciano, rogo a due passi dal Municipio: incenerita un’autovettura

CICCIANO (nello lauro) – Paura nella notte a Cicciano, dove un’auto è andata completamente distrutta in un incendio. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 in corso Garibaldi, nel cuore del centro storico cittadino e a pochi passi dalla sede del Municipio. A prendere fuoco è stata un’Opel Mokka di proprietà di un 60enne, residente nelle vicinanze. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, destando preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati nel cuore della notte dal crepitio e dal forte odore di bruciato. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Nola, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Nola, che hanno avviato le indagini per chiarire la natura dell’accaduto. Non si esclude la pista dolosa, ipotesi che al momento resta al vaglio degli inquirenti. Fondamentale, in tal senso, potrebbe rivelarsi l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e private presenti nella zona per cercare eventuali elementi utili alla ricostruzione dei fatti.