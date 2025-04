Cicciano, scontro tra due autovetture e un furgone sulla Provinciale

Incidente stradale mattina, poco dopo le 9:30, lungo la strada Provinciale per Polvica, nel territorio del comune di Cicciano. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili e un furgone si sono scontrati mentre percorrevano il ponte che attraversa la zona. Sebbene il violento impatto abbia causato danni ai veicoli coinvolti, non si registrano feriti tra i passeggeri. L’incidente ha suscitato paura tra i testimoni, ma nessuno degli occupanti dei mezzi ha subito conseguenze gravi. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cicciano, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada al traffico veicolare, che ha creato qualche disagio alla circolazione. Nel frattempo, gli agenti hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Il traffico nella zona è stato ripristinato dopo l’intervento degli agenti e la rimozione dei mezzi incidentati.