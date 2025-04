(nl) Cicciano si veste a festa per onorare Maria SS. degli Angeli, una delle ricorrenze più sentite dalla comunità. La celebrazione, che coinvolge fedeli, famiglie e visitatori da tutta la zona, si estende per nove giorni intensi, tra eventi religiosi, intrattenimento e folklore. L’iniziativa è organizzata dalla comunità parrocchiale “San Pietro Apostolo e Immacolata Concezione” con il Comitato Festa, ed è patrocinata dal Comune. Tutto avrà inizio sabato 26 aprile, con il Santo Rosario (18:30) e la Santa Messa (19), seguiti dalla tradizionale Processione della Madonna. Da quel momento, la città sarà un fermento di attività. Tra gli eventi più attesi: la passeggiata in bicicletta di domenica 27, aperta a tutti, lunedì 28 di mattina la prima delle classiche scampagnata al Santuario per la “Pasquetta ciccianese” e in serata la presentazione del libro “Vis et Volo” di Michele Mercogliano con il supporto di Laboratorio Civico per Cicciano. Il 1° maggio sedicesima edizione del Festival della Musica “Città di Cicciano” con il cantautore Michele Taurino. Il 2 maggio lectio divina su Maria, donna pellegrina e di speranza con suor Annamaria Vitagliani. Il 3 maggio serata show con comici, musica e la partecipazione di Pasquale Palma da “Made in Sud” e Giusy Attanasio con la tradizionale sfilata dei carri allegorici di domenica 4 maggio, tra arte, folklore e devozione. Ogni giorno saranno celebrati il Rosario (18:30) e la Santa Messa (19), con messe mattutine speciali nei giorni più solenni. Il programma prevede anche momenti e premi per bambini, scampagnate al Santuario con gli studenti che frequentano le scuola di Cicciano, spettacoli, gare di giochi tra i comitati carri, la Giornata dell’Ammalato e stand gastronomici. La zona sarà arricchita da luminarie artistiche e da un impianto audio-visivo di ultima generazione. “È una festa che ci unisce, ci emoziona e ci fa riscoprire il senso più profondo della nostra comunità”, scrive il parroco nel programma della festa.