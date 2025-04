Le maestose Basiliche Paleocristiane di Cimitile saranno la cornice di uno degli appuntamenti più sentiti del Triduo Pasquale: la Via Crucis Vivente, momento centrale della spiritualità e della tradizione locale. L’evento si terrà venerdì santo, 18 aprile, a partire dalle 18:30, e vedrà la partecipazione di oltre 200 figuranti, coinvolti in una rappresentazione intensa e suggestiva, che unisce fede popolare, rievocazione storica e profonda partecipazione emotiva.

Come da tradizione, la giornata inizierà di buon mattino con l’arrivo dei pellegrini di Marzano di Nola, i cosiddetti “Marzanesi”, che percorreranno le principali vie cittadine intonando gli antichi canti devozionali “Sortium dies Domini”, noti anche come “i lamenti del Signore”. I pellegrini faranno sosta presso l’altare della reposizione nella chiesa parrocchiale, per poi raggiungere il complesso basilicale, concludendo il loro cammino spirituale.

Nel pomeriggio, dopo l’azione liturgica nella parrocchia di Cimitile, prenderà il via la Via Crucis Vivente, articolata nelle quattordici stazioni canoniche, che verranno messe in scena dapprima all’interno del parco archeologico delle Basiliche, e successivamente lungo le strade della cittadina, fino al ritorno al sito originario, dove si svolgeranno gli atti finali della Passione di Cristo.

Dall’orto degli ulivi al Calvario, passando per le cadute di Gesù, l’incontro con la Madre, la Veronica, le donne di Gerusalemme, fino alla Crocefissione, Morte e Sepoltura, ogni quadro sarà accompagnato da momenti di forte impatto emotivo e spirituale, valorizzati dall’intensità scenografica del luogo.

L’iniziativa, giunta alla sua 37ª edizione, è promossa dall’Arciconfraternita di Cimitile in collaborazione con la Pro Loco, la comunità ecclesiale locale e numerosi volontari che, con passione e dedizione, si dedicano da mesi alla preparazione dell’evento.