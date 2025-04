Ultimati tutti i lavori previsti per l’attivazione del nuovo sistema di Comando Centralizzato del Traffico (Ctc), per consentire l’effettuazione di tutte le verifiche e prove, Eav comunica che a partire dalle ore 15:30 di sabato 12 aprile fino a fine servizio del giorno 13 aprile 2025, il servizio ferroviario sulla linea S. Giorgio-Volla-Baiano sarà sospeso per l’ultima delle interruzioni programmate.

COSA E’ IL CTC – L’implementazione del sistema rappresenta un significativo passo avanti per la nostra rete ferroviaria. Questo sistema all’avanguardia consente il telecomando e la regolazione a distanza della circolazione su linee e stazioni da postazioni centrali, migliorando l’efficienza operativa e la sicurezza. Grazie al Ctc, si legge nel comunicato dell’Eav, sarà possibile: migliorare la puntualità dei treni, riducendo ritardi e ottimizzando i tempi di percorrenza; gestire in modo più efficiente il traffico ferroviario, coordinando meglio le operazioni e aumentando la capacità della linea e aumentare la sicurezza della rete, monitorando costantemente la circolazione e intervenendo prontamente in caso di anomalie.

STOP AL SERVIZIO – Pertanto sabato 12 aprile l’ultimo treno da S. Giorgio per Baiano che effettuerà servizio viaggiatori sarà il treno 8141 delle ore 14:06. L’ultimo treno da Baiano per S. Giorgio che effettuerà servizio viaggiatori sarà il treno 8142 delle ore 14:15. Il servizio ferroviario riprenderà regolarmente lunedì 14 aprile 2025 In luogo del servizio ferroviario, sulla tratta San Giorgio-Baiano è stato istituito servizio sostitutivo automobilistico operato da Romano Bus. I servizi sostitutivi Air Campania già attivi saranno effettuati regolarmente con le modalità già previste. Nella giornata di domenica 13 aprile 2025 le biglietterie degli impianti di Baiano, Nola, Pomigliano D’Arco e Volla, dove si attesta il servizio sostitutivo, rimarranno regolarmente presenziate allo scopo di garantire assistenza alla clientela. Gli orari ed i punti di fermata del servizio sostitutivo sono su eavsrl.it