È stata una questione di centimetri. E, forse, anche di destino. Un carabiniere della sezione Radiomobile di Marano è sfuggito a una possibile tragedia grazie al colletto della giacca a vento in dotazione. Il militare è stato aggredito con un taglierino alla gola durante un intervento per una segnalazione di violenza domestica.

La chiamata è arrivata alla Centrale Operativa in serata. Una donna, in stato di forte agitazione, segnalava che il marito la stava picchiando e che i figli erano coinvolti. Pochi minuti dopo, una pattuglia si è diretta nell’abitazione indicata, in un quartiere residenziale della cittadina dell’hinterland napoletano. All’arrivo dei militari, la situazione è apparsa subito tesa. L’uomo, un 46enne del posto, ha tentato la fuga. È stato raggiunto dopo un breve inseguimento a piedi. Ed è in quel momento che ha estratto un taglierino, colpendo con violenza uno dei carabinieri al collo.

Il colpo è andato a segno, ma è stato attutito dallo spessore del colletto della giacca a vento in dotazione all’Arma. Un dettaglio che ha fatto la differenza, evitando al militare ferite potenzialmente letali. L’aggressore è stato immediatamente bloccato e disarmato dai colleghi del carabiniere colpito. Il 46enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. È stato trasferito in carcere in attesa di convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria. La moglie e i figli, visibilmente provati e con lievi contusioni, sono stati accompagnati all’ospedale di Giugliano per accertamenti e cure.