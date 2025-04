Comiziano, scontro tra scooter e auto: 18enne in prognosi riservata

Tragedia sfiorata nella notte a Comiziano. I carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti intorno all’alba in via Cinque Vie, dove si è verificato un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, un 18enne alla guida di uno scooter si sarebbe scontrato con un’autovettura. L’impatto è stato violento e le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Il giovane è stato soccorso in condizioni critiche e trasferito d’urgenza all’ospedale di Nola. Poco dopo, per la gravità delle ferite riportate, è stato disposto il trasferimento al Cardarelli di Napoli, dove il ragazzo si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Illeso il conducente dell’auto, che è stato comunque ascoltato dagli investigatori per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri e l’area dell’incidente è stata messa in sicurezza.