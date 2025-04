Comunali 2025: Andrea Amato, una voce nuova per Marigliano

“Credo fermamente che Marigliano abbia un immenso potenziale umano, artistico e culturale: un patrimonio che merita attenzione, cura e progettualità”. Con queste parole Andrea Amato, 40 anni, docente di Italiano nella scuola secondaria di primo grado presso l’istituto comprensivo “Giosuè Carducci” di Mariglianella, presenta la sua candidatura al Consiglio comunale nella lista “PER i cittadini e la comunità”, a sostegno del candidato sindaco Gaetano Bocchino. Amato, laureato in Lettere Classiche, è da anni impegnato nella divulgazione culturale locale attraverso la pagina Facebook “Sillabe di Arte”, che racconta con passione la storia, l’arte e le tradizioni di Marigliano. “Attraverso il mio lavoro di divulgazione – racconta – ho toccato con mano quanto bisogno ci sia di riscoprire e valorizzare la nostra identità culturale.”

Vive la sua città anche attraverso l’associazionismo, come membro attivo dell’associazione culturale “Oltremarigliano”, e contribuisce alla vita della comunità come organista nella storica Collegiata di Santa Maria delle Grazie. “La cultura non deve essere un lusso per pochi, ma una possibilità concreta per tutti di sentirsi parte viva della città”. Con spirito di servizio, Andrea Amato propone un decalogo di impegni concreti: dare spazio alle associazioni, promuovere eventi culturali di qualità, tutelare i beni artistici, creare una biblioteca civica e spazi per la crescita condivisa, intercettare fondi per riqualificare il centro storico.

“Con competenza, passione e spirito di servizio – sottolinea – voglio contribuire a costruire una città dove la cultura, l’arte e la partecipazione siano i pilastri di una comunità più viva, più consapevole, più unita.” Con uno sguardo attento alla storia e un cuore rivolto al futuro, Andrea Amato invita i cittadini a credere nella possibilità di una Marigliano migliore: “Il futuro di Marigliano inizia da qui: dalla nostra storia, dalla nostra gente, dalla nostra voglia di costruire insieme”.