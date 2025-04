Si apre ufficialmente la corsa elettorale a Nola con la candidatura di Luigi Caliendo alla guida della città. Ieri sera, presso Villa Minieri, il primario di cardiologia dell’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola ha annunciato il proprio impegno politico di fronte a una folta platea di esponenti civici, politici e semplici cittadini, tutti accorsi per ascoltare la sua visione per il futuro della comunità. “Una candidatura nata spontaneamente, controcorrente, per amore della mia città”, ha dichiarato Caliendo nel suo intervento, sottolineando la volontà di avviare un cantiere politico aperto a chiunque voglia contribuire a un progetto di rilancio e stabilità amministrativa. “Troppi gli epiloghi tristi delle ultime consiliature, mai portate a termine. È il momento di restituire a Nola la dignità che merita”, ha aggiunto.

UN PROGETTO POLITICO CONDIVISO – L’iniziativa ha raccolto un ampio consenso tra i presenti, tra cui rappresentanti di associazioni civiche territoriali, consiglieri regionali e numerosi cittadini. “Nola ha bisogno di essere rivitalizzata, di un progetto che rimetta al centro il cuore della città come Caliendo che occupa da anni, in maniera eccellente, del reparto di Cardiologia a Nola”, è stato il commento di molti sostenitori. Attualmente sono almeno cinque le liste pronte a sostenere la candidatura di Caliendo, ma il progetto resta aperto a nuove adesioni, in un’ottica di condivisione e partecipazione. L’obiettivo è costruire un programma basato su pochi, ma concreti argomenti, capaci di dare una svolta al governo della città.