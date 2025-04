Sarà Andrea Ruggiero il candidato sindaco della coalizione civica “Insieme per Nola” alle prossime elezioni comunali, in programma per il 25 e 26 maggio. La candidatura è stata ufficializzata al termine di un lungo confronto tra le anime civiche del territorio, riunite attorno ad un tavolo programmatico che ha individuato nel commercialista e imprenditore nolano il profilo giusto per guidare il cambiamento. Ruggiero, 63 anni, è conosciuto in città non solo per la sua professione nel campo della consulenza economica, ma anche per il suo impegno imprenditoriale nel settore della gioielleria. Negli scorsi mesi aveva già lanciato un progetto politico di respiro ampio, con l’obiettivo di restituire a Nola la centralità socio-economica che ha storicamente rappresentato nell’area nolana e nell’intera Campania.

“ONORE E SODDISFAZIONE” – “È per me un onore, ma anche una grande soddisfazione”, ha dichiarato Ruggiero, commentando l’annuncio della sua candidatura. “Nei mesi scorsi, insieme ai miei primi compagni di viaggio, abbiamo costruito una proposta basata su un forte sentimento identitario e sul desiderio di restituire alla nostra città dignità, visione e futuro”. “Dopo mesi di dialogo – ha aggiunto – sono felice che la mia candidatura abbia raccolto un’importante convergenza politica. Questo progetto, oggi, è una piattaforma concreta da cui costruire un futuro diverso per tutta la comunità nolana”.

IL PROGRAMMA – La proposta politica di Insieme per Nola si fonda su un’idea chiara di rilancio. Parola chiave e filo conduttore delle linee guida già tracciate, è proprio il concetto di una rinascita integrata della città. Tra i punti salienti del programma: La riqualificazione urbanistica e architettonica del centro storico, con l’obiettivo di attrarre investitori del settore retail; la valorizzazione di Nola come polo turistico e culturale, facendo leva su eccellenze come la Festa dei Gigli, ma anche su eventi legati a filosofia, arte e letteratura e il recupero della vivibilità urbana, attraverso un potenziamento delle infrastrutture e una nuova organizzazione territoriale. Questi temi hanno ottenuto l’unanimità da parte delle realtà civiche al tavolo programmatico, contribuendo a creare un clima di unità e condivisione attorno alla figura di Ruggiero.