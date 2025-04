“Mi metto a disposizione della mia città per proiettarla in una dimensione dove nessuno si sentirà escluso, dove prevarrà soltanto la logica del servizio al cittadino e dove ogni forma di illegalità e prevaricazione dei diritti non troverà spazio”. Con queste parole, Paolo Russo, 65 anni, storico parlamentare e oculista dell’ospedale Monaldi di Napoli, annuncia la sua candidatura a sindaco di Marigliano. Dopo 26 anni di attività politica a livello nazionale – tra cui la presidenza della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e quella della Commissione Agricoltura – Russo torna nella sua città per costruire un progetto amministrativo fondato su esperienza, conoscenza e relazioni maturate negli anni.

“Il vero motore sarà il gioco di squadra – sottolinea – l’entusiasmo delle centinaia di cittadini che con me ci hanno messo la faccia per ridisegnare la città dove vogliamo vivere, la città che non sarà più costretta a vedere i suoi giovani andare via”. Con il sostegno delle liste Fare Democratico, Paolo Russo Sindaco, Fratelli per Marigliano, Il Centro – Tempi nuovi per Marigliano, La Città che vogliamo e Oggi Paolo Russo sindaco, nasce così il progetto “Cuore Civico”. Una grande alleanza che intende raccogliere l’esperienza dell’amministrazione uscente, integrandola con nuove sinergie e con l’impegno di candidati pronti a costruire un patto di cura, ascolto e sviluppo sostenibile.

“Le diverse sensibilità che animano la nostra coalizione – conclude Russo – garantiranno una visione completa e aderente ai reali bisogni della comunità. Il nostro obiettivo è dare a Marigliano nuovo slancio e nuova vitalità, proteggendo la sua storia e il futuro dei suoi cittadini”.