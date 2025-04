Marigliano si prepara al grande appuntamento con la democrazia. Domenica 25 e lunedì 26 maggio, i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. A contendersi la fascia tricolore sono tre candidati. Gaetano Bocchino, sostenuto da una coalizione che unisce Partito Democratico, Azione, Impegno Civico, Per e Insieme cin il supporto di 80 candidati. Paolo Russo, supportato da sei liste civiche e di area di centrodestra Paolo Russo Sindaco, Il Centro Tempi Nuovi per Marigliano, Oggi Paolo Russo Sindaco, Fare Democratico, La città che vogliamo e Fratelli per Marigliano con 95 canditati. Ciro Panariello, è candidato sindaco della lista “Cambiamo Marigliano”. In tutto sono 14 liste con 191 i candidati in corsa per uno dei 24 posti da consigliere comunale dopo lo scioglimento anticipato dello scorso 22 febbraio quando 13 consiglieri decretarono la fine della consiliatura di Giuseppe Jossa che farà parte di questa competizione con la lista civica “Paolo Russo sindaco”.

Queste le liste con i candidati

Coalizione Gaetano Bocchino

Candidato sindaco Gaetano Bocchino

PARTITO DEMOCRATICO

Candidati alla carica di consigliere comunale: Vito Lombardi detto Vito, Paolo Aliperti, Arcangelo Armenio, Rosaria Anna Autiello,Giuseppe Bonavolontà detto Bon,Carmela Caliendo detta Carmen, Annunziata Capasso detta Nunzia, Renata Conti, Marianna Devastato, Noemi Esposito Venezia, Luisa Ferrara, Carmine Guercia, Teresa Perna,Carmela Provvisiero, Nicola Ricci detto Giovanni,Alba Romano.

AZIONE CALENDA

Candidati alla carica di consigliere comunale: Maria Teresa Menna in Manna, Antonio Di Sauro, Giovanni Franzese, Franco Ganzerlo, Alessandra Spagnuolo, Francesco Riccio, Antonio Fedele, Giovanni Piccolo, Francesco Pio Camardella, Emanuela Imparato, Massimo Esposito, Nicolina Dalia, Raffaella Esposito detta Raffa, Tiziana De Vivo, Giuseppina Martello, Tommaso Lombardi.

IMPEGNO CIVICO

Candidati alla carica di consigliere comunale: Michele Cerciello, Antonio Caliendo, Angelo Cervone, Felice Di Maio, Felicetta Esposito, Felicia Esposito, Rita Esposito, Rosa Maria Guerriero, Mario Raffaele Manna, Giuseppe Marino, Aniello Monda, Carmine Piccolo, Benedetta Rubinaccio detta Benni,Davide Robustelli , Marialuisa Sapio, Annateresa Troianiello.

“PER”

Candidati alla carica di consigliere comunale: Giuseppina Amato, Andrea Amato, Ilaria Ardolino, Sara Averaimo, Roberto De Blasio, Enrico Di Roberti, Anna Fedele detta Annita, Stefania Freda, Brigida La Marca, Abdelaziz Nonouche detto Aziz, Serena Orlandino, Biagio Palmese, Francesco Perrone, Silvio Rizzi Torino, Elena Serino, Stella Velotta.

“INSIEME”

Rosa Capua, Annarita Maione, Saverio Buonincontri, Deborah Daniele, Pasquale Falco, Marica Esposito, Umberto Onorato, Rita Esposito, Pasquale Riccio, Marianna Mauro, Sebastiano Romano,Patrizia Nappi, Vincenzo Esposito detto Enzo, Ciro Raia, Alfonso Appierto, Paolo Papa.

Coalizione Paolo Russo

Candidato sindaco Paolo Russo

PAOLO RUSSO SINDACO

Candidati alla carica di consigliere comunale: Giuseppe Jossa, Elisa Allocca,Serena Avviso, Raffaele Caprio, Luigi D’ Ascoli, Giovanni De Vivo, Teresa Falco, Rosalba Lombardi,Felice Mautone, Luigi Moccia,Paola Pellecchia, Claudia Ricci, Sebastiano Sorrentino,Brigida Terracciano, Luigi Bassolino, Lucia Angela Nappi.

IL CENTRO TEMPI NUOVI PER MARIGLIANO

Candidati alla carica di consigliere comunale: Salvatore Allocca, Luigi Barbato, Monica Bonincontro, Veronia Carbone, Carolina De Felice, Pierluigi Falco,Luisa Esposito Mocerino,Vito Esposito,Pia Fedi, Francesco Manichini, Paolo Junior Parisi, Michele Palma, Sara Esposito, Michelina Ruggiero, Lucia Sergio, Francesco Tramontano.

OGGI PAOLO RUSSO SINDACO

Candidati alla carica di consigliere comunale: Angelo Addeo, Rosa Ardolino detta Rosanna, Ciro Attanasio, Erasmo Buglione, Antonietta Cerciello, Raffaele Esposito, Marzia Granato, Raffaele Grazioso, Filippo Mennito, Massimiliano Merolla, Raffaella Romano, Antonietta Sodano, Maria Francesca Sorrentino, Colomba Ambrosino, Gianluca Marotta, Antonella Aquila.

FARE DEMOCRATICO

Filippo Altarelli, Filomena Bolero detta Mena, Alfonso Calabria, Michele Capasso, Teresa Cerciello, Giovanna Cucca, Assunta De Rosa, Raimondo D’Oto, Sebastiano Guerriero,Marotta Margherita, Belinda Micillo,Raffaele Mautone detto Lello, Luigi Porciello, Alfonso Sapio, Teresa Spera, Adolfo Stellato.

LA CITTA’ CHE VOGLIAMO

Raffaele Coppola, Michelangelo Mariani, Giovanna De Blasio, Annamaria Amato, Pietro De Cicco, Viviana Eligiato, Giuseppa Oriente, Maria Matrisciano, Antonietta Riccio, Anna Spena Russo, Marco Venuso, Raffaele Guerriero, Giuseppe Parente, Eduardo Casacchia, Vito Ciccarelli;

FRATELLI PER MARIGLIANO

Carmela Vivolo detta Lina, Arcangelo Vivolo, Pier Angelo Pepe, Francesco Prisco, Guglielmo Feleppa, Antonella Pascale, Luigi Esposito, Barbara Del Giacco, Pasquale Prota, Teresa Piccolo, Giuseppe Di Palma, Pasquale Ciullo, Filomena Bisesto, Rosa Romano, Giovanni Di Lauro, Pasquale Galeota.

CAMBIAMO MARIGLIANO

Candidato sindaco Ciro Panariello

Candidati alla carica di consigliere comunale: Raffaella Guercia, Vincenzo Luongo, Christian Covone, Nunzia Iasevoli, Luca Somma, Maria Francesca Camposano, Assunta Meccariello, Felicia Romano, Carmine Trapani, Giovanni Panariello, Gennaro Franco, Agostino Esposito, Rosa Cervone, Romualdo Carbonaro, Maria Manganiello, Rosaria Pisanti.