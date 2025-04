Un vero e proprio caso elettorale quello che si sta registrando a Senerchia, piccolo comune dell’Avellinese al confine con la provincia di Salerno, dove per le prossime elezioni comunali sono state presentate ben 23 liste. Ma dietro questi numeri da record si cela un’anomalia: soltanto due delle liste sono composte da residenti del paese, mentre le altre 21 sembrano formate da candidati provenienti da altre province e regioni, presumibilmente dipendenti pubblici. A contendersi realmente la guida del Comune saranno Michele Di Muro, già espressione della precedente maggioranza, e Concetta Varalla, in rappresentanza della ex opposizione. Il Comune di Senerchia, infatti, era stato commissariato dopo le dimissioni dei consiglieri che sostenevano l’ex sindaco.

Le altre 21 liste, secondo quanto si apprende, sarebbero state presentate da candidati esterni con un obiettivo ben diverso da quello di amministrare il paese: ottenere il congedo elettorale, che garantisce trenta giorni di permesso retribuito dal lavoro, un beneficio previsto dalla normativa vigente.

Nei comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, inoltre, non è necessario raccogliere le firme per la presentazione delle liste, rendendo ancora più semplice l’accesso a questo meccanismo. Un fenomeno simile è stato registrato anche a Castelnuovo di Conza, altro piccolo centro dell’area, dove sono state depositate ben tredici liste per le prossime elezioni.