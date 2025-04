NOLA – La campagna elettorale per le amministrative del 25 e 26 maggio a Nola entra ancora di più nel vivo, con tre candidati alla carica di sindaco ufficialmente in campo. Giuseppe Tudisco (nella foto a sinistra) ha annunciato ieri ufficialmente la sua candidatura a primo cittadino. Un ritorno che segna un passaggio significativo anche per gli equilibri del centrosinistra: a sostenerlo ci sarebbe il Partito Democratico, in un quadro che vuole ricompattarsi dopo anni di frammentazione. Tudisco, già candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle due elezioni fa, ha ricoperto anche il ruolo di vicesindaco durante la prima parte della consiliatura di Carlo Buonauro, prima del suo distacco dal progetto di governo. Il suo annuncio è stato carico di emozione: “Nola merita un’amministrazione stabile, capace e responsabile”, ha dichiarato. “È il momento di cambiare approccio e rimettere al centro le persone, le idee, la comunità”.

Sul fronte opposto, Fratelli d’Italia ha scelto di scendere in campo con il proprio simbolo, abbandonando il civismo e affidandosi a Maurizio Barbato (nella foto a destra), architetto e docente, presidente del circolo Fdi di Nola. Barbato è stato già candidato sindaco nel 2022 e in questi anni ha guidato l’opposizione, affermandosi come figura di riferimento per il centrodestra locale. “La politica deve tornare ad essere fatta da partiti riconoscibili, non da cartelli elettorali fragili e improvvisati”, ha dichiarato Barbato, criticando le precedenti amministrazioni civiche, entrambe concluse prima della scadenza naturale del mandato. “La nostra lista è l’unica vera alternativa per stabilità e governabilità”, ha aggiunto. Sul campo è già presente Andrea Ruggiero, imprenditore e commercialista, individuato come candidato sindaco dalla coalizione “Insieme per Nola” dopo un lungo tavolo di confronto dopo i nomi del primario di Cardiologia dell’ospedale di Nola Luigi Caliendo (candidato e poi ritiratosi dalla contesa) e dell’ex sindaco e imprenditore Gaetano Minieri. Il suo profilo, scelto per rappresentare un cambiamento pragmatico e improntato alla gestione economica, completa il trittico delle forze in campo. Almeno fino ad oggi.