Una libera professionista, docente presso istituti scolastici pubblici, è stata segnalata alla Procura della Repubblica e alla Procura Regionale della Corte dei Conti nell’ambito di un’indagine d’iniziativa condotta dai militari della compagnia di Solofra in materia di spesa pubblica. Secondo quanto accertato dalle Fiamme Gialle, la docente avrebbe beneficiato, in modo indebito, di oltre 700 giorni di congedo straordinario retribuito, previsto dalla Legge n.104/1992, per l’assistenza a una persona con handicap grave. Durante il periodo in cui risultava ufficialmente assente dall’insegnamento, avrebbe invece continuato a esercitare la propria attività professionale, generando redditi ulteriori in violazione del divieto assoluto di lavorare durante il congedo. L’indennità percepita, sostitutiva dello stipendio, ammonterebbe complessivamente a oltre 60mila euro lordi, cifra che ora rappresenta anche una possibile ipotesi di danno erariale per cui la docente è stata segnalata alla Corte dei Conti.