Niente terzo mandato consecutivo per il presidente della Regione Campania. A stabilirlo è la Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale la legge regionale approvata nei mesi scorsi per permettere al governatore uscente – già in carica per due mandati consecutivi – di ricandidarsi per la terza volta. La Consulta ha censurato l’articolo 1 della norma, che pur ribadendo formalmente il limite dei due mandati, introduceva un escamotage: il conteggio dei mandati – secondo quanto previsto – sarebbe partito solo da quello in corso al momento dell’entrata in vigore della legge. Una forzatura che di fatto azzera il passato e consente una nuova candidatura. Ma secondo la Corte Costituzionale, questo meccanismo aggira il principio stabilito dalla legge nazionale (la n. 165 del 2004) che vieta il terzo mandato consecutivo per i presidenti delle Regioni ordinarie, violando così l’articolo 122 della Costituzione. Tale norma affida infatti ai legislatori regionali la possibilità di disciplinare l’eleggibilità e l’ineleggibilità dei presidenti, ma nel rispetto dei principi fondamentali fissati dallo Stato. Il divieto, sottolineano i giudici costituzionali, vale per tutte le Regioni ordinarie che hanno adottato una legge elettorale e optato per l’elezione diretta del presidente della Giunta. Qualsiasi tentativo di deroga – anche “ritoccando” il conteggio dei mandati – è quindi privo di validità costituzionale. Il verdetto mette fine a settimane di dibattiti politici e tensioni istituzionali. E fissa un principio destinato a fare giurisprudenza anche per altre realtà regionali: il limite dei due mandati non è aggirabile.

FURIA DE LUCA – “Accolta una tesi strampalata, progettata in udienza, che ha fatto inorridire autorevoli costituzionalisti. La buona notizia è che ci sarà molto lavoro per gli imbianchini. Si dovrà infatti cancellare in tutte le sedi giudiziarie del Paese la scritta: la legge è uguale per tutti”. Sono le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca