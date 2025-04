Nuova procedura straordinaria per garantire stabilità e inclusione: le famiglie potranno scegliere di confermare anche i supplenti. Per favorire la stabilità didattica degli alunni e studenti con disabilità, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato piena operatività all’articolo 14, commi 3 e 3 bis, del decreto che disciplina l’inclusione scolastica. La novità più rilevante riguarda la possibilità, per le famiglie, di richiedere formalmente al dirigente scolastico la conferma del docente di sostegno che ha seguito l’alunno durante l’anno scolastico, anche se il docente non è assunto a tempo indeterminato. Una svolta importante per garantire continuità educativa, favorendo il mantenimento di legami significativi che spesso risultano fondamentali per il percorso di crescita e apprendimento degli studenti con disabilità.

LA PROCEDURA – Questa possibilità viene descritta come straordinaria: le supplenze, infatti, verranno gestite attribuendo la priorità ai docenti che abbiano già prestato servizio nell’anno scolastico in corso e che siano stati espressamente richiesti dalle famiglie. La finalità è chiara: riconoscere l’importanza della relazione educativa instaurata e favorire il consolidamento dei progressi ottenuti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – Sarà il dirigente scolastico a dover gestire la procedura: ricevuta la richiesta formale della famiglia, sentito il parere del Gruppo di Lavoro Operativo e verificati i presupposti (esistenza del posto vacante per l’anno scolastico 2025/2026 e disponibilità del docente a essere confermato), potrà procedere alla conferma dell’insegnante scelto.

LE SCADENZE – Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda entro il 31 maggio 2025. Il dirigente scolastico, effettuata l’istruttoria, dovrà comunicare l’esito della richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania entro il 15 giugno 2025. Infine, entro il 31 agosto 2025, l’Usr, dopo aver verificato la disponibilità dei posti, potrà disporre formalmente la conferma del docente.