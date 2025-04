Delitto al distributore: omicidio tra vecchi rancori, arrestato 67enne

È finito in manette con l’accusa di omicidio volontario Giancarlo Pagliaro, imprenditore 67enne, che ieri mattina ha ucciso con un colpo di pistola il 41enne Luigi Magrino in un’area di servizio sulla statale Domiziana, proprio a pochi metri dal suo mobilificio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, intervenuti tempestivamente sul luogo del delitto, tra i due uomini vi sarebbe stato un violento litigio culminato in tragedia. Pagliaro, ancora sotto choc al momento dell’arresto, ha raccontato ai militari e al sostituto procuratore Stefania Pontillo di aver avuto un incontro con Magrino per chiarire vecchi contrasti economici. L’uomo ha riferito che la vittima si sarebbe presentata armata, con la pistola visibile tra i sedili dell’auto, e avrebbe minacciato di morte i suoi figli nel tentativo di estorcergli del denaro.

Sempre secondo la versione fornita dall’indagato, ne sarebbe nata una colluttazione dentro l’auto, durante la quale Pagliaro avrebbe afferrato l’arma e sparato un colpo al collo del 41enne. Non si esclude che, dopo il primo sparo, l’imprenditore abbia infierito con il calcio della pistola mentre la vittima era agonizzante. Un testimone e un carabiniere libero dal servizio, presente in un bar nei pressi, sono intervenuti subito dopo l’accaduto. I militari hanno rinvenuto il caricatore dell’arma ma non la pistola, che resta al momento irreperibile. Un solo colpo sarebbe stato esploso, ma sarà l’autopsia a chiarire la dinamica esatta e l’eventuale presenza di altri proiettili. Intanto, Pagliaro ha ammesso le proprie responsabilità e ha promesso ulteriori chiarimenti sul movente, la cui natura potrebbe avere radici profonde. Sull’episodio, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. La convalida dell’arresto è attesa nelle prossime ore.