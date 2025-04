Una segnalazione tempestiva e l’intervento immediato dei carabinieri hanno salvato la vita a tre cuccioli di cane abbandonati in un terreno vicino alla strada. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, durante un normale servizio di perlustrazione della pattuglia della stazione carabinieri di Marzano di Nola. A richiamare l’attenzione dei militari è stata una donna che, visibilmente preoccupata, ha chiesto aiuto segnalando la presenza dei cuccioli in condizioni critiche. I carabinieri si sono immediatamente recati sul posto indicato e hanno trovato tre cagnolini meticci, palesemente denutriti e disidratati, lasciati soli in un’area di campagna priva di riparo e accesso al cibo. I militari hanno subito provveduto a nutrirli con acqua e alimenti di fortuna, prestando le prime cure in attesa dell’arrivo del personale veterinario dell’Asl di Avellino, che ha poi preso in carico gli animali per ulteriori accertamenti sanitari. I cuccioli sono stati trasferiti in una struttura idonea, dove sono state immediatamente avviate le procedure per l’adozione. Grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine e alla sensibilità della cittadina che ha dato l’allarme, è stata evitata una probabile tragica fine per i piccoli animali, che senza assistenza avrebbero rischiato la morte per fame, malattia o incidenti.