Un centro sportivo in disuso trasformato in base logistica per lo spaccio di droga. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Trentola Ducenta, che nella giornata di ieri hanno arrestato un 21enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono partite alcuni giorni fa, quando i militari avevano tentato di bloccare il giovane, sorpreso mentre cedeva droga a un acquirente in via di identificazione a Trentola Ducenta, ma era riuscito a fuggire a bordo di una Smart. I filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona si sono rivelati decisivi: grazie alle immagini, i carabinieri sono riusciti a risalire alla targa del veicolo e poi all’identità del conducente.

È così scattato un servizio di osservazione e pedinamento. I militari hanno seguito i movimenti del 21enne, notando come frequentasse con regolarità un centro sportivo abbandonato a Teverola, di cui deteneva le chiavi d’accesso. Il giovane è stato bloccato proprio all’uscita della struttura e sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Nascosta all’interno della sua auto è stata trovata una pochette con: 12,6 grammi di hashish suddivisi in due bustine, 7,1 grammi di marijuana, uno sfollagente telescopico, quattro telefoni cellulari e la somma in contanti di 1.355 euro, presumibilmente provento dell’attività illecita.

La perquisizione è poi stata estesa anche all’interno del centro sportivo. In un container chiuso a chiave, sono stati rinvenuti e sequestrati: 361 grammi di hashish, 135 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e il taglio della droga, e quattro block notes contenenti appunti riconducibili alla contabilità dello spaccio. Il 21enne è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto ai domiciliari in attesa di ulteriori provvedimenti.