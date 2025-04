Proseguono senza sosta i controlli straordinari della Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nella serata di venerdì, un’operazione condotta dagli agenti della Polizia di Stato ha portato all’arresto di una 46enne di Afragola, con precedenti, e alla denuncia della figlia 17enne, entrambe ritenute coinvolte in attività di spaccio. I “Falchi” della Squadra Mobile, nel corso di un servizio nel territorio afragolese, hanno notato movimenti sospetti in via Pablo Neruda: una giovane, posizionata all’ingresso di uno stabile, ha consegnato qualcosa a un soggetto in cambio di una banconota. L’uomo, appena ricevuto l’oggetto, si è rapidamente allontanato. Gli agenti sono immediatamente intervenuti, bloccando la ragazza minorenne, e dopo aver rintracciato la madre, hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione delle due donne. All’interno di un armadio sono stati rinvenuti due involucri di cocaina, un bilancino di precisione e 270 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Il controllo ha poi interessato anche un sottotetto, dove i poliziotti hanno scoperto un vero e proprio deposito della droga: 9 involucri di cocaina per un peso complessivo di 94 grammi, 4 panetti di hashish per circa 338 grammi, una macchina per il sottovuoto e materiale per il confezionamento delle dosi. La 46enne è stata arrestata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre la minore è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.