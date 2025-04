Eccellenza, Pomigliano supera di misura la Frattese e saluta i tifosi

Il Pomigliano saluta i suoi tifosi con una vittoria nell’ultima gara casalinga della stagione. I ragazzi di mister Rea si impongono per 2-1 su una buona Frattese. Tra le file dei granata, nell’undici titolare, spazio a chi ha giocato meno e, soprattutto, tanti i giovani in campo dal primo minuto.

PRIMO TEMPO – La prima occasione delle gara capita sui piedi del Pomigliano, con un tiro di Principe da posizione defilata, che si spegne di poco a lato. Al 14′ arriva la prima occasione anche per i nero-stellati con un tiro di Auriemma, su cui Bellarosa si fa trovare pronto. Un minuto dopo ci prova, anche Langella, sempre dalla distanza, ma il tiro non impensierisce l’estremo difensore granata. Al 18′ attacca il Pomigliano, incursione sulla fascia di Tassiero, che crossa in area ma non trova il tap-in vincente di Vigietti, che sfiora l’aggancio di testa con la sfera. Al 24′ pericolosi gli ospiti con una conclusione su cui Bellarosa è bravo a respingere in angolo. Al 26′ ci riprova il Pomigliano con una buona incursione di Cirelli che serve l’assist a Imbimbo, la conclusione però finisce alta. La partita scorre senza grosse emozioni fino alle battute finali del primo tempo. Al 42′ Cirelli prova a sfruttare un buon cross di Sirabella, il colpo di testa finisce però a lato. Al 44′ ci provano gli ospiti con Buglione, la conclusione è forte ma centrale, Bellarosa para in sicurezza. Si chiude qui il primo tempo.

SECONDO TEMPO – Ripresa più vivace, con il Pomigliano che, dopo 3 giri di lancette sblocca la gara con un preciso colpo di testa del classe 2007 Mattia Esposito, che sfrutta il perfetto assist da calcio d’angolo, svettando più in alto di tutti per superare Rob Coprean. Passano pochi minuti e i granata hanno l’occasione di chiudere i giochi. Incursione di Principe sul lato sinistro dell’area di rigore, l’estremo difensore frattese tenta l’uscita, con Principe che tenta l’assist per Tassiero che fallisce il tap-in, con la palla che finisce di poco a lato. il raddoppio arriva al 66′ con Cirelli, abile a sfruttare un’incertezza di Rob Coprean per rubare la palla e insaccare il doppio vantaggio. La Frattese, sotto di due reti, si riversa in attacco, costringendo Bellarosa agli straordinari, con almeno tre interventi fondamentali per mantenere il risultato. Al’ 80 gli ospiti riescono ad accorciare su azione da calcio d’angolo con Pinto che sfrutta il caos in area per insaccare alle spalle di Bellarosa. In nero-stellati tentano fino alla fine di agguantare il pareggio, ma la difesa del Pomigliano fa buona guardia fino al triplice fischio che regala i 3 punti ai ragazzi di mister Rea.

IL TABELLINO

POMIGLIANO – FRATTESE 2-1

POMIGLIANO: Bellarosa, Sirabella, Nelli Tagliaferro (74′ Scarpato), Imbimbo, Tommasini, Esposito, Tassiero (65′ Sanguineti), Testa (85′ Di Prisco), Principe, Cirelli (74′ De Luce), Viglietti (82′ Tranchese). A DISP. Angarelli, Liccardi, Cardone, Matute. ALL. Felice Rea

FRATTESE: Rob Coprean, Langella, Palumbo (82′ Scarano), Ciccone (68′ Ciccarelli), Auriemma (72′ Rainone), Pinto, Costanzo, La Pietra, Buglione (62′ Frasca), Somma, Di Mauro. A DISP. Crispino, Candillo, Reccia, D’Onofrio. ALL. Pasquale Iuliano

ARBITRO: Samuele Camia (Sez. Nichelino [TO])

ASSISTENTI: Julian Ginuta (Sez. Ercolano) e Lorenzo Martello (Sez. Torre del Greco)

RETI: 48′ Esposito (P), 66′ Cirelli (P), 80′ Pinto (F)

AMMONITI: Tassiero e Scarpato (Pomigliano), Pinto (Frattese)