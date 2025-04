Manca poco all’avvio dell’Esame di Stato, che inizierà il 18 giugno e segnerà la conclusione del percorso scolastico per migliaia di studenti. L’edizione di quest’anno conferma l’attenzione verso l’inclusione scolastica, con modalità specifiche per gli studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento. Tutte le prove d’esame sono personalizzate in base al percorso educativo e didattico seguito da ciascuno studente. Il Consiglio di classe stabilisce per ogni candidato la modalità più adeguata per affrontare gli esami, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato.

Le misure previste sono molteplici e calibrate sulla base delle diverse esigenze: gli studenti non vedenti possono sostenere le prove in Braille o ascoltare i testi in formato audio. Per chi presenta Dsa, sono previsti strumenti compensativi (mappe, calcolatrici, software) e tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove. In caso di esonero dalla prova scritta di lingua straniera, si sostituisce la prova con un colloquio orale. Gli studenti che durante l’anno hanno seguito un percorso differenziato, o sono stati esonerati da alcune discipline, sostengono prove non equipollenti. Per loro non è previsto il diploma, ma un attestato di credito formativo, che certifica il valore del percorso svolto. Inoltre, per tutelare la privacy, i punteggi delle prove non equipollenti non compaiono nei tabelloni pubblici, ma sono riportati solo nei verbali ufficiali. (Amda)