Estorsioni e droga, blitz dei carabinieri nel Napoletano: sei arresti

Estorsione aggravata, per uno degli indagati, e altri gravi reati come lo spaccio e la detenzione di armi, per i restanti cinque: è quanto la Procura di Napoli a sei persone a cui i carabinieri di Torre Annunziata hanno notificato due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Nei confronti di una persona viene ipotizzato il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’associazione camorristica denominata clan Di Martino, mentre per le altre cinque l’accusa, a vario titolo, detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di arma comune da sparo e furto aggravato di energia elettrica e di acqua. Secondo quanto emerso da indagini delegate alla compagnia di Castellammare di Stabia e al Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, uno degli indagati, con reiterate minacce, avrebbe costretto due imprenditori di Gragnano a versargli somme di denaro, mentre gli altri cinque avrebbero realizzato serre per la coltivazione di marijuana in un immobile di Vico Equense, creando contestualmente allacci abusivi alla rete elettrica e a quella idrica.