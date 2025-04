Sembrava pronto a imbarcarsi su uno degli ultimi traghetti per Napoli, ma qualcosa non quadrava: un passamontagna a coprire il volto in pieno porto. Così i carabinieri del nucleo radiomobile di Ischia, durante i controlli serali, hanno chiesto spiegazioni a un 21enne di Barano. La risposta? Una fuga improvvisa verso la pineta. I militari lo hanno inseguito, bloccato e riconosciuto: poche ore prima, il giovane aveva rubato uno scooter e, arrestato dopo un primo inseguimento, era stato posto ai domiciliari. Tentativo di fuga fallito. Per lui è scattato un nuovo arresto con l’accusa di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Ora è in attesa dell’udienza in Tribunale, in camera di sicurezza.