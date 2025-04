Fiordilatte, Stracciatella e Fragola: le “Galatine” diventano gelato

Il gelato continua a essere uno dei piaceri più amati dagli italiani, e i numeri lo confermano: nel 2024 ben l’82% dei consumatori lo gusta almeno una volta alla settimana. Un’abitudine consolidata che trova nuova linfa nel connubio tra innovazione e tradizione: nasce così il gelato “Galatine”, firmato da Tonitto 1939 in collaborazione con Sperlari. Una rivoluzione dolce che trasforma una delle caramelle più iconiche del nostro Paese in un’esperienza estiva tutta da gustare. Le “Galatine”, nate nel 1956 e subito diventate simbolo di genuinità e sapore autentico, si fanno gelato senza rinunciare alla loro essenza: latte italiano, yogurt magro e un tocco di miele sono gli ingredienti principali della nuova linea frozen. Il progetto risponde all’esigenza di portare nel mondo del gelato un marchio riconoscibile e intergenerazionale, capace di conquistare sia i bambini sia gli adulti con un prodotto che parla di qualità, semplicità e nostalgia. La linea comprende tre gusti, pensati per accontentare ogni palato: fiordilatte con gocce di cioccolato bianco, dal gusto cremoso e delicato, che riprende fedelmente la dolcezza della storica tavoletta; stracciatella con scaglie di cioccolato fondente, classica e avvolgente, arricchita dalla croccantezza del cioccolato; fragola con fragoline, una proposta fruttata, fresca e perfetta per l’estate. Realizzati con latte italiano e ingredienti selezionati, senza coloranti artificiali, i gelati “Galatine” si presentano in un packaging vivace e nostalgico che richiama l’inconfondibile grafica delle Galatine originali, reinterpretata in chiave estiva.