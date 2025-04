Tensione altissima questa mattina sull’Autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Atena Lucana, in provincia di Salerno, dove una sparatoria ha coinvolto i carabinieri e tre uomini in fuga a bordo di un’auto risultata rubata. Secondo quanto riferito dalla compagnia dei carabinieri di Sala Consilina, i tre — tutti di nazionalità straniera — hanno forzato un posto di blocco nei pressi dell’uscita autostradale, tentando la fuga e cercando persino di investire uno dei militari presenti. Ne è nato un inseguimento culminato in un conflitto a fuoco, durante il quale uno dei fuggitivi è rimasto gravemente ferito. L’uomo si trova ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Polla. Gli altri due soggetti sono stati fermato dalle forze dell’ordine e sono attualmente sotto interrogatorio.

I carabinieri sospettano che il gruppo possa far parte di una banda specializzata nei furti in appartamento, attiva nella zona del Vallo di Diano e nel resto della provincia. A seguito dell’episodio, l’Anas ha disposto la chiusura temporanea delle rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Atena Lucana (dal km 86,913 al km 87,092), in entrambe le direzioni, per consentire i rilievi balistici e la ricostruzione della dinamica. Il traffico veicolare è stato deviato verso gli svincoli di Polla e Sala Consilina. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area. Le operazioni di ripristino della normale circolazione sono in corso e si prevede un graduale ritorno alla normalità nelle prossime ore.