Sessanta pappagalli di varie specie, rinchiusi in gabbie anguste, accatastate l’una sull’altra, in condizioni igieniche precarie e senza alcuna protezione dagli agenti atmosferici. È quanto hanno scoperto i militari del nucleo carabinieri Cites di Napoli, in collaborazione con il personale veterinario dell’Asl Na2 Nord e i volontari della Lipu, durante un’ispezione effettuata presso un’abitazione privata nel Comune di Giugliano in Campania. La segnalazione è partita da alcune osservazioni esterne: numerosi volatili visibili da strada, rinchiusi su un balcone. Da lì è scattato l’intervento. Una volta all’interno della proprietà, i militari hanno effettivamente riscontrato la presenza di 60 uccelli esotici, tutti appartenenti a specie di psittacidi (pappagalli), nessuna delle quali inclusa negli elenchi della Cites (la Convenzione di Washington sulla tutela di fauna e flora minacciate di estinzione). Tuttavia, il problema non era la loro detenzione dal punto di vista normativo, quanto le condizioni in cui versavano. Il personale sanitario ha constatato gravi criticità legate al benessere degli animali: gabbie sovrapposte e sporche, ambiente saturo di odori nauseabondi per via della totale mancanza di aerazione, assenza di ripari dal sole o dalla pioggia, e un accumulo di residui alimentari e deiezioni. Alla luce di quanto emerso, i militari hanno proceduto al sequestro di tutti gli esemplari e alla denuncia a piede libero del proprietario, un uomo di 61 anni, per maltrattamento di animali.