Mattinata di violenza a Sparanise, in provincia di Caserta. Poco dopo le 6:30, i carabinieri sono intervenuti in via Fondo Rieco a seguito della segnalazione di una violenta lite. Secondo la prima ricostruzione dei militari dell’Arma, il diverbio, nato per motivi passionali, ha coinvolto tre persone e si è trasformato in un’aggressione con arma da taglio. Un cittadino di origini tunisine, accecato dalla gelosia, ha estratto un coltello da cucina e ha cercato di colpire il nuovo compagno della sua ex moglie. A finire nel mirino, però, è stato un 34enne di Pignataro Maggiore, intervenuto per difendere l’amico. L’uomo ha ricevuto una coltellata all’addome prima che l’aggressore fuggisse a bordo della propria auto, facendo perdere le sue tracce. Immediati i soccorsi: la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è attualmente ricoverata in attesa di un intervento chirurgico. I carabinieri della compagnia di Capua sono ora sulle tracce dell’aggressore, attivamente ricercato per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.